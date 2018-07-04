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04.07.18 17:38 В Красноярске продолжают подсчитвать убытки от проливного дождя





Фото В Красноярске ливень прошёл, но неприятный осадок остался. Накануне поток воды обрушился на мегаполис. Десятки автомобилей и даже автобусы заглохли прямо в лужах и ремонт обойдётся в круглую сумму. Многие водители потеряли госномера. На улице Брянская смыло ограждение, что создало заторы.



Не обошла стихия и парковки. В Солонцах сильный дождь обрушил подпорную стену - блоки засыпали "Волгу" и внедорожник. Несколько многоэтажек из-за прямого попадания молнии остались без лифта. В Солнечном у жильцов из-за скачка напряжения сгорела бытовая техника, а на Республики - светосигнальный фонарь для самолётов.











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