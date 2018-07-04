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НОВОСТИ | Общество





04.07.18 17:45 Юным красноярцам рассказали, как правильно вести себя на дороге



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На зелёный иди, на красный стой. Значение сигналов светофора знают даже маленькие дети. Современные школьники могут рассказать, что означают многие знаки дорожного движения, а также каким транспортом можно управлять, имея права, допустим, категории С. Но на занятии каждый узнал что-то новое.

"В летний период на дорогах больше детей и мы стараемся максимально принять участие в таких мероприятиях, чтобы максимально охватить круг детей, провести с ними беседы", - сказал старший инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения полка ДПС Антон Гостев.

11-летний Ян живёт в микрорайоне Ботанический. Пешеходные переходы там нерегулируемые. И как взрослые нарушают правила, ему лично известно. "Когда я иду в школу, машины просто не дают. Едут и едут, хотя я руку тяну. Даже по пешеходному переходу", - рассказывает Ян Жирохов.

Работа интерактивной площадки для детей закончилась эстафетами на улице. А их родителям и всем водителям сотрудники ГИБДД советуют не воспитывать детей, воспитывать в первую очередь себя.

Число аварий с пострадавшими на дорогах детьми сокращается. Сотрудники ГИБДД утверждают, пешеходов, которые перебегают проезжую часть в неположенном месте, становится меньше. Хотя по-прежнему такие есть.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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