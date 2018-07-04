Щебень вместо гладкого асфальта на Вавилова привлёк внимание активистов Общероссийского народного фронта. На этом участке хороший ремонт сделали в минувшем году, за федеральные деньги. А сейчас у остановки "Городской архив" автомобили и общественный транспорт вынуждены проезжать по щебню.
Как уверяют общественники, виноваты коммунальщики, которые после устранения аварии не уложили асфальт. Специалисты опасаются, что после ливней грунт под дорогой намокнет и остановка пойдёт волнами. Цель этого рейда активистов - привлечь к проблеме внимание мэрии.
"41 миллион был контракт, которые были вложены. Вложены, получается, неэффективно. Часть этих денег будет где-то искать город, заказчик, чтобы восстановить покрытие", - пояснил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Вадим Серватинский.