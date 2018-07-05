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05.07.18 08:53 Стали известны данные экологического мониторинга воздуха в Красноярске





Фото Стали известны данные экологического мониторинга воздуха в Красноярске, который специалисты провели в конце июня - начале июля, когда в городе был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Передвижные лаборатории выезжали в разные районы города несколько десятков раз. Были установлены превышения гигиенических нормативов по сероводороду, диоксиду азота, формальдегиду.



Самыми грязными районами в прошедший период НМУ названы Солнечный, Северный, Черёмушки. Сейчас в городе загрязнения воздуха, превышающие норму, не зафиксированы.







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