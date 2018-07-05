НОВОСТИ | Экономика













05.07.18 09:00 Энергосистеме Красноярска исполняется 75 лет





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Компании "Красноярскэнерго" исполняется 75 лет. Благодаря бурному развитию энергетики привыкли только к амбициозным задачам. "Бесперебойная работа - это текучка, это наша ежедневная и еженощная обязанность. А ввод новых объектов - это динамика, это развитие", - отметил директор "Красноярскэнерго" Максим Шитиков.



"Сегодня город мощность, которую мы создали за 1 календарный год, не выберет в течение 7-8 лет. Только в этом году мы введём порядка 140 мегаватт свободной дополнительной мощности по городу", - сообщил генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.



Уже на этой неделе энергетики планируют ввести в строй ещё одну подстанцию - "Озёрная" в Емельяновском районе. Она построена с учётом новейших технологий и даст дополнительные мощности в районе новостроек у Мясокомбината, дачных и жилых посёлков в Емельяновском районе.



Валентина Леконцева сегодня получала награду от компании "Россети". Она работает в электроэнергетике 40 лет. От расчётов инженера зависит бесперебойное снабжение красноярцев светом. Более 200 сотрудников "Красноярскэнерго" были отмечены наградами Минэнерго России, губернатора края, Заксобрания, администрации Красноярска, ПАО «МРСК Сибири» за качественную работу.Компании "Красноярскэнерго" исполняется 75 лет. Благодаря бурному развитию энергетики привыкли только к амбициозным задачам. "Бесперебойная работа - это текучка, это наша ежедневная и еженощная обязанность. А ввод новых объектов - это динамика, это развитие", - отметил директор "Красноярскэнерго" Максим Шитиков."Сегодня город мощность, которую мы создали за 1 календарный год, не выберет в течение 7-8 лет. Только в этом году мы введём порядка 140 мегаватт свободной дополнительной мощности по городу", - сообщил генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.Уже на этой неделе энергетики планируют ввести в строй ещё одну подстанцию - "Озёрная" в Емельяновском районе. Она построена с учётом новейших технологий и даст дополнительные мощности в районе новостроек у Мясокомбината, дачных и жилых посёлков в Емельяновском районе. Роман РЫКОВ











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