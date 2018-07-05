НОВОСТИ | Экономика













05.07.18 09:08 Глава региона прокомментировал ситуацию с Ачинским и Балахтинским ДРСУ

Врио губернатора края Александр Усс прокомментировал угрозу, нависшую над Ачинским и Балахтинским ДРСУ. У предприятий истёк контракт на обслуживание участков федеральных трасс и краевые предприятия рискуют лишиться значимых для них пяти миллиардов рублей в год. В профсоюзе уже заявили о возможном сокращении 200 человек.



"Два года назад мы пресекли хамскую попытку продать эти нужные красноярцам предприятия. Сегодня, судя по всему, взят курс на их экономическое удушение в связи с тем, что их выбросили из процедуры проведения аукциона", - сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Дорожники дважды жаловались в УФАС. Однако в управлении дорог "Енисей" рассказали, что действуют согласно закону о госзакупках, чтобы отобрать наилучших исполнителей работ на федеральных трассах.



"Есть недовольные участники, которых по каким-то причинам отклонили. Они пользуются своим законным правом обратиться с жалобами, что они и делают. Это нормальная рабочая процедура", - пояснила пресс-секретарь управления дорог "Енисей" Юлия Кравченко.









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