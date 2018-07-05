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05.07.18 11:40 В Зеленогорске подросток погиб, выпрыгнув из окна отдела полиции





Фото В Зеленогорске подросток погиб, выпрыгнув из окна отдела полиции. Хулигана правоохранители привезли в участок по подозрению в совершении грабежа. В отделе, со слов слуг закона, 17-летний юноша вёл себя неадекватно, напал на полицейского. Когда задержанного оставили одного в коридоре, он забежал в открытый кабинет и выпрыгнул из окна.



Падение со второго этажа закончилось ударом головой об асфальт, несовместимым с жизнью. Действия сотрудников полиции теперь оценивают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".













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