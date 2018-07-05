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05.07.18 11:42 Из минусинской колонии-поселения сбежал осуждённый





Фото В Красноярском крае вновь сбежал осуждённый. В минусинской колонии-поселении мужчины недосчитались во время дневной проверки. Бородулин Максим Викторович 1988 года рождения, осуждён за грабёж и разбой.



Напомним, уже шесть дней в регионе ищут ещё трёх осуждённых - Сергея Жилину, Валерия Бойко и Вячеслава Стецика; мужчины отбывали наказание в посёлке Миндерла за кражу и угоны автомобилей. О любой информации о местонахождении сбежавших можно сообщать по телефонам 8-923-579-04-57, 8-391-223-09-31 за достоверную информацию объявлено вознаграждение.













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