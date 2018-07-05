НОВОСТИ | Общество













05.07.18 11:46 В Шушенском районе прошёл фестиваль земляники





Фото



В Шушенский район съехались главные сладкоежки региона. На юге края впервые прошёл агрофестиваль "Субботинская земляника". Небольшое село называют ягодной провинцией - сладкое красное лакомство выращивает чуть ли не каждая семья. Секреты хорошего урожая от участников фестиваля расскажем в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













