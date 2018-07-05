НОВОСТИ | Общество













05.07.18 17:39 Долгострой на Театральной площади станет офисным центром





Фото Красноярские строители вновь пообещали начать работы на долгострое на Театральной площади. Напомним, сроки начала работ сдвигали уже пять раз. Девятиэтажный отель должен был там появиться в 2014 году.



Руководитель строительной компании "Сибиряк" Владимир Егоров заявил, что на объект зайдут в июле. Кроме того, он отметил, что планы возвести отель изменились. Решено разместить в здании 60 апартаментов, а остальные площади отдать под офисы.







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