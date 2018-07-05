НОВОСТИ | Общество













05.07.18 17:45 Условия севера Красноярского края исследует международная экспедиция





Фото Арктическая кругосветка началась. Два больших самолёта-амфибии и крохотный самолётик по имени "Борей" за полтора месяца должны облететь несколько регионов России, в том числе север Красноярского края, и девять зарубежных стран. Уникальная экспедиция называется "Север наш".



Семь человек - шесть россиян и француз - изучат условия Крайнего Севера. Они должны ответить на вопросы, где могут жить люди не только вахтовым методом, где необходимо сделать авиасообщение, а где рельеф местности позволяет проложить дорогу. Вероятно, самолёты будут приземляться там, где воздушный транспорт никогда не видели.



"Самолёты и создавались для этой цели - чтобы была возможность доступа на неподготовленные площадки, в малонаселённые районы, туда, где нет дорог", - пояснил лётчик-космонавт, президент экспедиции "Север наш" Валерий Токарев.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













