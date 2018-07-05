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05.07.18 17:30 Глава ФАС России провёл рабочее совещание в Красноярске





Фото В Красноярск приехал глава антимонопольной службы России. Игорь Артемьев провёл рабочее совещание с представителями краевой и городской власти. Главная задача визита - оценить ситуацию с развитием конкуренции в регионе и дать рекомендации по её поддержке. От федерального чиновника Красноярск получил высокую оценку. Но есть и пробелы - например, в озеленении и благоустройстве. Глава региона отметил, что уже ведёт переговоры, чтобы впустить частный бизнес и в эту сферу.



Александр Усс, врио губернатора Красноярского края: "Мы договорились, что будем готовить почву, чтобы наряду с муниципальными предприятиями на принципах аутсорсинга сюда заходили частные компании, которые занимаются ландшафтным дизайном. Благо в Красноярском крае их немало".



Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы России: "Везде должно быть что-то с точки зрения частной инфраструктуры, и это наша задача. Примерно по трети показателей вам надо поработать, по двум третям ситуация у вас хорошая. Красноярский край сегодня является одним из лидеров по развитию конкуренции".











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