НОВОСТИ | Общество













06.07.18 08:53 В 2018 году в Красноярске отремонтируют 153 двора





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"Она делится на две части. Две трети идёт на финансирование дворов и одна треть - на финансирование скверов, за которые мы все голосовали", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.



Основной принцип - активный общественный контроль. Именно жильцы главные союзники в борьбе за качество и соблюдение сроков. Параллельно ведётся работа по устранению дефектов во дворах, отремонтированных в прошлом году. Подрядчик обязан устранить недочёты за свой счёт.



Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" работает в Красноярске второй год, дворы приводятся в порядок в соответствии с пожеланиями жителей города. Одновременно с ремонтом дорог обустраиваются газоны, пешеходные дорожки, устанавливают качели-карусели. Финансирование идёт из федерального, краевого и городского бюджетов. Жители сами решают, какой и ремонт и благоустройство будет в их дворе. По условиям программы, не менее 2% от общей стоимости проекта это вклад жильцов, остальное - бюджетные средства. В этом году отремонтируют 153 двора, сейчас работы ведутся в 138, общая смета - около 250 миллионов рублей."Она делится на две части. Две трети идёт на финансирование дворов и одна треть - на финансирование скверов, за которые мы все голосовали", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.Основной принцип - активный общественный контроль. Именно жильцы главные союзники в борьбе за качество и соблюдение сроков. Параллельно ведётся работа по устранению дефектов во дворах, отремонтированных в прошлом году. Подрядчик обязан устранить недочёты за свой счёт. Дмитрий БЫЗОВ











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