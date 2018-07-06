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НОВОСТИ | Общество





06.07.18 08:55 В жаркое время года красноярцы чаще получают тяжёлые травмы



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Полная беспомощность - вот что ощущает человек с переломом шеи. Владислав просит не показывать его лицо, чтобы не волновать близких. Жив мужчина чудом - позвонок сломал в ДТП. В Туруханском районе, где и случилась авария, помочь ему ничем не могли - такие операции проводят только в Красноярске. Счёт жизни шёл на часы. Спасла санавиация.

Теперь вместо позвонка имплант. Летом под ножом нейрохирурга Эльдара Усманова часто оказываются любители двухколёсного транспорта. Ещё один тип сезонных пациентов - отдыхающие на воде: загородная поездка, алкоголь и прыжки в воду - вот рецепт, как оказаться больнице.

"Как правило, происходит удар о дно головой, в этот момент травмируется шея. Человека парализует, имея неврологический дефицит, он не может самостоятельно выбраться", - пояснил нейрохирург Красноярской краевой клинической больницы Эльдар Усманов.

Повезёт, если ныряльщика вовремя хватятся и доставят к врачу. И одно дело, если речь идёт о взрослом человеке, страшнее, когда страдают дети. Погода к плаванию сейчас совсем не располагает, но по статистике следователей, за один купальный сезон в Красноярском крае в воде гибнут до 300 несовершеннолетних. И в этом часто доказана вина родителей или опекунов. Потому что недосмотрели или разрешили ребёнку идти в воду в местах, не предназначенных для купания.

Лето - идеальное время для активного отдыха. Главное, чтобы после него не пришлось ещё пару месяцев провести в больничной палате.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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