НОВОСТИ | Общество













05.07.18 17:47 В ачинском перинатальном центре впервые родились тройняшки





Фото В ачинском перинатальном центре впервые родились тройняшки. Вес у малышей разный: старший брат чуть больше 2 кг, средний легче на 300 граммов, а вес младшего всего 1,5 кг. Маме 37 лет, она из города Назарово. Доктора заверили, что вся семья чувствует себя хорошо.



Отметим, что всего за время работы, с марта 2017 года, в перинатальном центре Ачинска родились более 3500 тысяч детей. Из них 32 пары двойняшек и вот теперь одна тройня. Напомним, медучреждение оказывает помощь мамам и малышам западной группы районов Красноярского края. Центр рассчитан на 120 рожениц.











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