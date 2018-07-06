Утром красноярец Эдуард Власов на пробежке встретил медведя. Занимался спортом не в тайге, а на центральной дороге заповедника "Столбы". У косолапых сейчас свадьбы, и трёхлетку-подростка, видимо, выгнала мать, чтобы не мешал размножаться. Двухметровый малыш уже был замечен пару недель назад у кордона Лалетино. Утренний инцидент не особо испугал туристов. У каждого свой рецепт для встречи лесного гостя.
- Медведи боятся фотовспышек. Мы будем снимать и он будет убегать от нас.
- Поднимаешь портфель или какую-нибудь вещь над головой, чтобы казаться больше, и начинаешь звук давать, чтобы он испугался.
- Попытаться хлопнуть, чем-то помахать. Испугать, но не сильно. Потому что он может от страха побежать на тебя.
И такой шутливый тон порой оборачивается печально.
Многие дети без своего друга-медвежонка уснуть не могут. Но в дикой природе он не такой уж милый и способен покалечить или задрать человека. Сейчас на Столбах плотная популяция медведей. Их насчитывается 60. Заповедник становится инкубатором для опасных зверей под боком у красноярцев.
"Охоты здесь нет. Животные спокойно выращивают своё потомство. Потом они расходятся на дальние расстояния. На 100 километров и больше", - пояснил ведущий научный сотрудник заповедника "Столбы" Владимир Кожечкин.
А выходят они в том числе и на прилегающие к заповеднику дачи и улицу Свердловскую. В министерстве экологии края рассказали, что программа отстрела хищников пока не нужна. И при встрече с медведем нужно успеть вызвать наряд полиции.