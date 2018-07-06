ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





06.07.18 08:58 Красноярец на утренней пробежке встретил медведя



Фото
Утром красноярец Эдуард Власов на пробежке встретил медведя. Занимался спортом не в тайге, а на центральной дороге заповедника "Столбы". У косолапых сейчас свадьбы, и трёхлетку-подростка, видимо, выгнала мать, чтобы не мешал размножаться. Двухметровый малыш уже был замечен пару недель назад у кордона Лалетино. Утренний инцидент не особо испугал туристов. У каждого свой рецепт для встречи лесного гостя.

- Медведи боятся фотовспышек. Мы будем снимать и он будет убегать от нас.
- Поднимаешь портфель или какую-нибудь вещь над головой, чтобы казаться больше, и начинаешь звук давать, чтобы он испугался.
- Попытаться хлопнуть, чем-то помахать. Испугать, но не сильно. Потому что он может от страха побежать на тебя.

И такой шутливый тон порой оборачивается печально.

Многие дети без своего друга-медвежонка уснуть не могут. Но в дикой природе он не такой уж милый и способен покалечить или задрать человека. Сейчас на Столбах плотная популяция медведей. Их насчитывается 60. Заповедник становится инкубатором для опасных зверей под боком у красноярцев.

"Охоты здесь нет. Животные спокойно выращивают своё потомство. Потом они расходятся на дальние расстояния. На 100 километров и больше", - пояснил ведущий научный сотрудник заповедника "Столбы" Владимир Кожечкин.

А выходят они в том числе и на прилегающие к заповеднику дачи и улицу Свердловскую. В министерстве экологии края рассказали, что программа отстрела хищников пока не нужна. И при встрече с медведем нужно успеть вызвать наряд полиции.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .