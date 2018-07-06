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06.07.18 09:05 Красноярского депутата осудили за неуплату налогов





Фото Депутат красноярского городского совета приговорён к трём годам колонии. Срок Виталий Тычинин получил за неуплату налогов. Как установило следствие и суд, будучи директором "Красноярского хлеба", почти два года он не перечислял в бюджет налоги на доходы физических лиц. С 2013 по 2015 год сумма накопилась внушительная - больше 30 миллионов рублей. Деньги потратил по личному усмотрению. Добавим, что Тычинин в середине 90-х работал в налоговой инспекции Красноярска, а в горсовете входил в комиссию по бюджету и налоговой политике.



"Приговором суда Тычинин признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорён к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Гражданский иск, заявленный прокуратурой Красноярского края на сумму более 27 миллионов рублей, удовлетворён в полном объёме", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.













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