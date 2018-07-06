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06.07.18 09:10 Краевые депутаты приняли обращение в Федеральное дорожное агентство





Фото 5 июля состоялось заключительное в этом сезоне заседание сессии Законодательного собрания края. В начале депутаты приняли обращение в Федеральное дорожное агентство. Дело в том, что пока неизвестно, кто будет ремонтировать и обслуживать дороги в крае. Местный филиал Росавтодора, который является заказчиком работ, уже дважды снимал с конкурса краевые ДРСУ, отдавая предпочтения предприятиям из других регионов, в частности, новосибирцам. УФАС уже отменил эти сделки. И вот в ситуацию вмешались депутаты Законодательного собрания.



"Создаётся реальная угроза разрушения того, что сегодня поддерживает краевые дороги, в данном случае, федеральные дороги. Я очень надеюсь, что руководство Росавтодора среагирует на эту ситуацию. Если реакции не последует, мы оставляем за собой право действовать дальше. Будем взаимодействовать с Минтрансом", - сказал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.













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