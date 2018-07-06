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06.07.18 09:12 Депутаты краевого Заксобрания завершили политический сезон





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"Из сложных участков у нас остались переулок Речной и улица Республики. К сожалению, там необходимо выполнять очень сложные работы, стоимость которых очень высока. Рассчитываем, что нас следующий год мы уже точно приведём всё в порядок. Самые сложные объекты - Молокова, 78 Добровольческой бригады - в этом году отрабатываем, на Авиаторов идёт замена участка ливневой канализации диаметром 1200", - сообщил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.



Алексей Давыдов рассказывает о транспортной реформе. В мае с улиц города исчезли 10 маршрутов, 15 изменили схему движения. Сейчас красноярцы начинают привыкать к изменениям. Но в начале были в шоке. С людьми заранее не посоветовались.



"Я готов признаться, что допущена ошибка. Но ошибка вынужденная. Весной несколько перевозчиков не смогли выполнять свои обязательства и обратились в департамент о расторжении договоров", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Алексей Давыдов.



Один из важных для всего региона вопросов касался краевого материнского капитала. Выплаты пролонгированы до 2021 года. В отличие от федерального маткапитала, краевой касается рождения третьего ребёнка. Семья получает почти 140 тысяч.



Это была заключительная сессия 17-18 годов. Итог работы - принято 150 законов. 55 из них внесены самими же депутатами. В следующий раз парламентарии в этом зале встретятся только осенью. Впрочем, лето не значит отдых.



"Я работать буду здесь, в крае. У нас много крупных событий: "Мир Сибири", "Бирюса". Также большой пакет работы внутри Заксобрания по подготовке к новой сессии", - пояснил первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.



"Бюджетный комитет летом, как правило, воздерживается от длительных отпусков, потому что сейчас начинают формироваться государственные отраслевые программы", - добавил председатель комитета по бюджету Законодательного собрания края Егор Васильев.



Формально новый политический сезон начнётся в сентябре.



Первым к трибуне выходит Владислав Логинов. Его отчёт - о благоустройстве Красноярска. До Универсиады остаётся семь месяцев. Утверждает - всё идёт по плану. Но у депутатов свои вопросы. Например, когда Красноярск перестанет тонуть. В городе 17 мест, где после ливня ни пройти ни проехать."Из сложных участков у нас остались переулок Речной и улица Республики. К сожалению, там необходимо выполнять очень сложные работы, стоимость которых очень высока. Рассчитываем, что нас следующий год мы уже точно приведём всё в порядок. Самые сложные объекты - Молокова, 78 Добровольческой бригады - в этом году отрабатываем, на Авиаторов идёт замена участка ливневой канализации диаметром 1200", - сообщил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.Алексей Давыдов рассказывает о транспортной реформе. В мае с улиц города исчезли 10 маршрутов, 15 изменили схему движения. Сейчас красноярцы начинают привыкать к изменениям. Но в начале были в шоке. С людьми заранее не посоветовались."Я готов признаться, что допущена ошибка. Но ошибка вынужденная. Весной несколько перевозчиков не смогли выполнять свои обязательства и обратились в департамент о расторжении договоров", - пояснил первый заместитель главы Красноярска Алексей Давыдов.Один из важных для всего региона вопросов касался краевого материнского капитала. Выплаты пролонгированы до 2021 года. В отличие от федерального маткапитала, краевой касается рождения третьего ребёнка. Семья получает почти 140 тысяч.Это была заключительная сессия 17-18 годов. Итог работы - принято 150 законов. 55 из них внесены самими же депутатами. В следующий раз парламентарии в этом зале встретятся только осенью. Впрочем, лето не значит отдых."Я работать буду здесь, в крае. У нас много крупных событий: "Мир Сибири", "Бирюса". Также большой пакет работы внутри Заксобрания по подготовке к новой сессии", - пояснил первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко."Бюджетный комитет летом, как правило, воздерживается от длительных отпусков, потому что сейчас начинают формироваться государственные отраслевые программы", - добавил председатель комитета по бюджету Законодательного собрания края Егор Васильев.Формально новый политический сезон начнётся в сентябре. Елена АЛИШЕВЕЦ











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