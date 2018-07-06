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06.07.18 10:18 В Красноярске стартовал юношеский турнир по футболу





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"Я пошёл заниматься футболом, чтобы чего-то достигнуть, подняться на высший уровень. Каждый день тренировки. Мы приезжаем с целью выиграть и показать хорошую игру", - рассказал участник соревнований Никита Головко (Минусинск).



Детские соревнования такого масштаба не проводились в Красноярском крае более 15 лет. Организаторами выступили Российский футбольный союз и "Норникель". Компания традиционно поддерживает детско-юношеский спорт. Обеспечивает участников соревнований новой футбольной формой и инвентарём, но самое главное - юные футболисты получают бесценную игровую практику.



Название турнира "Новые надежды" говорит само за себя. Ведь именно на таких соревнованиях и куются сильные кадры для российской сборной. Возможно, в будущем именно этим ребятам суждено сыграть на чемпионате мира по футболу. С прицелом на будущее работают и тренеры детских команд, тем более что опыт уже наработан.



"В школе есть свои звёздочки, некоторые уезжают в Краснодарский край, были звёздочки и в "Локомотиве" московском. Стараемся воспитывать, отправляем", - сказал тренер команды Анатолий Старцев (Минусинск).



Решающие игры турнира и церемония закрытия игр состоятся 6 июля в футбол-арене "Енисей".



После отборочных матчей из 100 юношеских команд отобрали 12 сильнейших из Красноярского края, Мурманска и Читы - они и сразятся за кубок Норникеля "Новые надежды". Сегодня прошли первые игры финала. Участники хоть и молоды, но амбициозны не по годам. По своему опыту знают цену победы и готовы идти к ней сквозь боль, ошибки и поражения."Я пошёл заниматься футболом, чтобы чего-то достигнуть, подняться на высший уровень. Каждый день тренировки. Мы приезжаем с целью выиграть и показать хорошую игру", - рассказал участник соревнований Никита Головко (Минусинск).Детские соревнования такого масштаба не проводились в Красноярском крае более 15 лет. Организаторами выступили Российский футбольный союз и "Норникель". Компания традиционно поддерживает детско-юношеский спорт. Обеспечивает участников соревнований новой футбольной формой и инвентарём, но самое главное - юные футболисты получают бесценную игровую практику.Название турнира "Новые надежды" говорит само за себя. Ведь именно на таких соревнованиях и куются сильные кадры для российской сборной. Возможно, в будущем именно этим ребятам суждено сыграть на чемпионате мира по футболу. С прицелом на будущее работают и тренеры детских команд, тем более что опыт уже наработан."В школе есть свои звёздочки, некоторые уезжают в Краснодарский край, были звёздочки и в "Локомотиве" московском. Стараемся воспитывать, отправляем", - сказал тренер команды Анатолий Старцев (Минусинск).Решающие игры турнира и церемония закрытия игр состоятся 6 июля в футбол-арене "Енисей". Владимир ЖАРИНОВ











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