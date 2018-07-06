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06.07.18 10:37 На проспекте Металлургов из-за аварии машину выбросило на тротуар





Фото Фото: VK.com/kraschp



В Красноярске водитель влетел в остановку и едва не снёс трёх человек, в том числе ребёнка в коляске. Инцидент произошёл на проспекте Металлургов. Мужчина за рулём "Лады" решил развернуться, но не убедился в безопасности манёвра и выехал прямо под встречный автомобиль.



В результате столкновения иномарку на большой скорости отбросило на тротуар с пешеходами. От большой трагедии спас фонарный столб, который отразил внедорожник. В результате ДТП пострадал только водитель отечественной легковушки, с травмами он был госпитализирован.







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