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06.07.18 11:41 Неизвестные сожгли автомобиль члена регионального штаба ОНФ





Фото Сегодня ночью неизвестные сожгли имущество члена регионального штаба Общероссийского народного фронта. На месте происшествия нашли бутылку с остатками солярки. Поджигателей ищут правоохранители.



Напомним, активистка Марина Якубенко работает над большим спектром вопросов: от доступности общественных мест для инвалидов до незаконных свалок. Одной из последних скандальных тем стала вырубка лесов в Маганском сельсовете, в которой усматриваются признаки незаконной схемы работы. После обращения Якубенко и репортажа "Вести. Красноярск" лесорубами занялась полиция и следственный комитет.













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