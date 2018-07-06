Сегодня ночью неизвестные сожгли имущество члена регионального штаба Общероссийского народного фронта. На месте происшествия нашли бутылку с остатками солярки. Поджигателей ищут правоохранители.
Напомним, активистка Марина Якубенко работает над большим спектром вопросов: от доступности общественных мест для инвалидов до незаконных свалок. Одной из последних скандальных тем стала вырубка лесов в Маганском сельсовете, в которой усматриваются признаки незаконной схемы работы. После обращения Якубенко и репортажа "Вести. Красноярск" лесорубами занялась полиция и следственный комитет.