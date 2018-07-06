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06.07.18 11:43 Садовые общества Красноярска из-за долгов могут остаться без электричества





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А это территория самого крупного должника. СНТ "Победа" выплатит энергетической компании почти 9 миллионов. И дело не в том, что товарищество инвалидов и ветеранов ВОВ игнорируют платёжки, всё куда сложнее - ресурсники уличили садовое сообщество в махинациях со счётчиками.



За хитрости расплачиваться придётся по максимальным тарифам. В "Красноярскэнергосбыте" не исключают, что о манипуляциях сами дачники могли и не знать. Известны случаи, когда счётчики накручивали руководители садовых сообществ. О подозрениях стоит сообщить в полицию.



"Внутри СНТ - распределение платы, все взаимоотношения, это их внутренние дела. Такие случаи нередки, поэтому, безусловно, у каждого председателя СНТ должны быть свои контролёры", - подчеркнула руководитель PR-отдела ОАО "Красноярскэнергосбыт" Оксана Коробейникова.



Резать провода ресурсники начнут уже в следующем за расчётным месяце. Долги с шестью нулями можно выплатить с рассрочкой. А пока угроза жить в свете керосиновых ламп нависла над двумя сотнями садовых и дачных сообществ региона.



Инструменты, поливочная система, сигнализации и даже интернет. На каждом столбе - электрический щиток. Современная жизнь дачника давно немыслима без благ цивилизации. Но свыкаться с жизнью у огарка свечи, возможно, придётся. В этом садовом сообществе в Октябрьском районе краевого центра некоторые владельцы участков игнорировали счета за электричество, долгов накопилось почти на 3 миллиона. В "Красноярскэнергосбыте" применяют принцип круговой поруки - даже если виноваты не все, без света останется СНТ целиком.А это территория самого крупного должника. СНТ "Победа" выплатит энергетической компании почти 9 миллионов. И дело не в том, что товарищество инвалидов и ветеранов ВОВ игнорируют платёжки, всё куда сложнее - ресурсники уличили садовое сообщество в махинациях со счётчиками.За хитрости расплачиваться придётся по максимальным тарифам. В "Красноярскэнергосбыте" не исключают, что о манипуляциях сами дачники могли и не знать. Известны случаи, когда счётчики накручивали руководители садовых сообществ. О подозрениях стоит сообщить в полицию."Внутри СНТ - распределение платы, все взаимоотношения, это их внутренние дела. Такие случаи нередки, поэтому, безусловно, у каждого председателя СНТ должны быть свои контролёры", - подчеркнула руководитель PR-отдела ОАО "Красноярскэнергосбыт" Оксана Коробейникова.Резать провода ресурсники начнут уже в следующем за расчётным месяце. Долги с шестью нулями можно выплатить с рассрочкой. А пока угроза жить в свете керосиновых ламп нависла над двумя сотнями садовых и дачных сообществ региона. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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