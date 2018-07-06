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06.07.18 17:43 В минусинскую колонию-поселение вернули сбежавшего осуждённого





Фото В Минусинске задержали заключённого, который сбежал из колонии-поселения. Бородулин Максим Викторович 1988 года рождения самовольно покинул исправительное учреждение. Но позже сам подошёл к сотруднику ГУФСИН возле одного из магазинов Минусинска и попросил сообщить в исправительное учреждение о том, где он находится.



Оперативниками розыскной группы осуждённый был доставлен обратно в поселение. Напомним, беглец осуждён за грабёж и разбой. Сейчас проводится проверка.







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