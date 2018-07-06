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НОВОСТИ | Общество





06.07.18 17:40 Красноярские медики вернулись с чемпионата мира по футболу



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Красноярские медики вернулись с чемпионата мира по футболу. Бригада ФМБА России работала на матчах в Калининграде. Уверяют, когда узнали о командировке, не поверили своей удаче. За 40 дней удалось не только увидеть достопримечательности города и обзавестись новыми знакомствами, но и посмотреть за футбольными баталиями.

Из 90 врачей, работавших на чемпионате, только у 12-ти был обзор поля - повезло как раз нашим медикам. Хотя главную часть, конечно, составляла работа. И помогать пришлось не только футболистам, но и фанатам. На последнем матче английский болельщик увидел друзей и решил присоединиться к ним побыстрее.

"Он просто спрыгнул с трибуны, с третьего этажа на второй. Получил несерьёзные травмы: ссадины, порезы, ушибы. Первую помощь мы ему оказали непосредственно на трибуне, осмотрели, убедились, что ничего не угрожает его жизни", - рассказал анестезиолог-реаниматолог КБ №42 ФМБА России Роман Усов.

"Мобильные медицинские бригады были распределены так, чтобы в течение 3-х минут к любому человеку, которому стало плохо, подошла мобильная медицинская бригада", - добавил зав. отделением травматологии и ортопедии КБ №51 ФМБА России Антон Винокуров.
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