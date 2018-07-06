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06.07.18 17:47 Футбольный "Енисей" усилился новым игроком





Фото Футбольный "Енисей" усилился экс-защитником сборной Нигерии Фегором Огуде. К слову, это уже четвёртый игрок из снявшегося с чемпионата пермского "Амкара". На сборах за красноярцев сыграли болгарский защитник Петар Занев, полузащитники Павел Комолов и Михаил Костюков. На воротах отстоял голкипер Давид Юрченко. Прошлый сезон он также провёл в Премьер-лиге, за клуб "Тосно". Он тоже был ликвидирован из-за проблем с финансами.









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