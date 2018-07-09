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09.07.18 09:20 Интервью: председатель Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов





Заключительная сессия была насыщенной. Работу депутаты закончили ближе к восьми вечера. А на следующий день мы записали эксклюзивное интервью с председателем Заксобрания. Об итогах этого политического сезона, какую оценку можно поставить работе депутатов, а также какую профессию выбрал сын спикера, выпускник школы, нам рассказал Дмитрий Свиридов.



5 июля прошло заключительное в этом политическом сезоне заседание сессии Законодательного собрания края. В повестке - более 50 вопросов. В частности, краевые парламентарии приняли обращение в Федеральное дорожное агентство. Местный филиал "РосАвтоДора" дважды снимал с конкурса на обслуживание федеральных дорог в крае региональные ДРСУ, отдавая предпочтение дорожникам из Новосибирска. Краевые предприятия рискуют обонкротиться. Причины снятия с конкурса УФАС посчитал ничтожными, сделки отменил. А депутаты задействовали свои рычаги. Кроме этого, парламентарии пролонгировали действие краевого материнского капитала на рождение третьего ребёнка до 2021 года, а также выслушали отчёт о готовности Красноярска к Универсиаде и первых итогах транспортной реформы в городе.Заключительная сессия была насыщенной. Работу депутаты закончили ближе к восьми вечера. А на следующий день мы записали эксклюзивное интервью с председателем Заксобрания. Об итогах этого политического сезона, какую оценку можно поставить работе депутатов, а также какую профессию выбрал сын спикера, выпускник школы, нам рассказал Дмитрий Свиридов.







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