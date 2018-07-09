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09.07.18 11:42 Сбежавших из канского психдиспансера пациентов обнаружили в Шушенском





Фото Бежавших из психдиспансера Канска поймали за сотни километров от лечебницы. Полицейские и волонтёры искали двух пациентов всю последнюю неделю. В результате мужчин заметили в Шушенском работники экстренных служб, которые имели ориентировку на поиск беглецов. Сейчас задержанные находятся под наблюдением врачей. Решается вопрос об их отправке в лечебницу Канска.











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