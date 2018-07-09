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09.07.18 11:39 ЧМ-2018: держались до последнего!





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Это матч за выход в полуфинал. Ставки высоки - победа будет означать повторение лучшего результата в истории сборной СССР, последний раз мы играли в полуфинале только в 1966 году. Подопечные Станислава Черчесова открывают счет.



Статистика команд выглядит иронично: сборная России, как правило, проигрывает европейским клубам, а сборная Хорватии - хозяевам чемпионата. И этот паритет был ощутим. Хорваты держали преимущество. Выматывающая игра, но подгоняемая поддержкой миллионов; Россия выравнивает счёт.



Исход решила серия пенальти. И эта серия вынула всю душу из зрителей. 4:3 в пользу хорватов. Судьбу путёвки решили обидные сантиметры. В атмосфере залов и баров обида ощущается, но куда больше у болельщиков благодарности и гордости за красивый и настоящий футбол.



В просторном зале нет свободных мест - за столиками те красноярцы, кто успел забронировать место. Остальные толпятся в проходе или даже просто сидят на полу. Администрация заведения не прогоняет - как можно, весь сегодня сборная России сражается за мяч с гостями из Хорватии. За одним из столиков свадебная компания, новоиспёченная семья Костроминых только сегодня из загса.Это матч за выход в полуфинал. Ставки высоки - победа будет означать повторение лучшего результата в истории сборной СССР, последний раз мы играли в полуфинале только в 1966 году. Подопечные Станислава Черчесова открывают счет.Статистика команд выглядит иронично: сборная России, как правило, проигрывает европейским клубам, а сборная Хорватии - хозяевам чемпионата. И этот паритет был ощутим. Хорваты держали преимущество. Выматывающая игра, но подгоняемая поддержкой миллионов; Россия выравнивает счёт.Исход решила серия пенальти. И эта серия вынула всю душу из зрителей. 4:3 в пользу хорватов. Судьбу путёвки решили обидные сантиметры. В атмосфере залов и баров обида ощущается, но куда больше у болельщиков благодарности и гордости за красивый и настоящий футбол. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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