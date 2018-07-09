НОВОСТИ | Общество













09.07.18 17:46 Красноярские спасатели будут бороться с паводками в Забайкалье





Фото Спасатели из Красноярска будут бороться с паводками в Забайкалье, где из-за дождей, которые идут практически каждый день уже на протяжении месяца, резко поднялся уровень воды в реках. Самая сложная ситуация сегодня в городе Шилка, где подтоплено почти 135 домов, эвакуированы 400 жителей.



Для ликвидации ЧС в зону подтопления отправили 20 спасателей из Красноярска, которые будут находиться в крае до тех пор, пока ситуация не станет стабильной. По прогнозам синоптиков осадки будут идти в Забайкалье до конца недели.











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