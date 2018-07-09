НОВОСТИ | Общество













09.07.18 17:48 На берегу Енисея прозвучали шедевры классической музыки





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Единение классики, веры и природы создаёт особую атмосферу внутренней гармонии и даже чуда. "Мы вчера репетировали, и с последним аккордом вдруг на звоннице зазвонили колокола. Было ощущение, что это скоординировано. Я ждал, что, может быть, что-то такое сегодня случится, но не случилось", - рассказал дирижёр Владимир Ланде.



Солисты и музыканты специально готовились к работе в полевых условиях. На берегу Енисея музыкальное мероприятие - фестиваль искусств - проходит впервые. На сцене солисты международного уровня: певица Марина Климова, тенор Кудайберген Абильдин и баритон Сергей Лейферкус.



"От нашего большого друга Димы Хворостовского я много слышал об этом замечательном крае, городе, природе. Это что-то удивительное. Это действительно то, что редко можно увидеть", - сказал солист Сергей Лейферкус.



"Мы сегодня видим не просто концерт, а новое явление, которое станет прологом к новым прорывам в культурной жизни Красноярска", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Около тысячи красноярцев встретили закат под звучание симфонической поэмы Рахманинова "Колокола". Концерт закончился уже в сумерках.



Композитор Сергей Рахманинов родился в 1873. В этот же год в Сибири, за тысячи километров от его родной Новгородской губернии, началась история Свято-Успенского мужского монастыря. У его стен сегодня звучат лучшие шедевры классики. Специально для мероприятия на берегу Енисея выстроили огромную ладью. Могучее изваяние должно символически помогать слушателям окунуться и проплыть по течению музыки.Единение классики, веры и природы создаёт особую атмосферу внутренней гармонии и даже чуда. "Мы вчера репетировали, и с последним аккордом вдруг на звоннице зазвонили колокола. Было ощущение, что это скоординировано. Я ждал, что, может быть, что-то такое сегодня случится, но не случилось", - рассказал дирижёр Владимир Ланде.Солисты и музыканты специально готовились к работе в полевых условиях. На берегу Енисея музыкальное мероприятие - фестиваль искусств - проходит впервые. На сцене солисты международного уровня: певица Марина Климова, тенор Кудайберген Абильдин и баритон Сергей Лейферкус."От нашего большого друга Димы Хворостовского я много слышал об этом замечательном крае, городе, природе. Это что-то удивительное. Это действительно то, что редко можно увидеть", - сказал солист Сергей Лейферкус."Мы сегодня видим не просто концерт, а новое явление, которое станет прологом к новым прорывам в культурной жизни Красноярска", - отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Около тысячи красноярцев встретили закат под звучание симфонической поэмы Рахманинова "Колокола". Концерт закончился уже в сумерках. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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