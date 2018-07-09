НОВОСТИ | Общество













09.07.18 17:45 Волонтёры наводят порядок в заповеднике "Столбы"





Фото



Юлия Горбачёва обычно красит девушкам волосы в салоне красоты. Сегодня волонтёру пришлось взять в руки кисточку и обновить отбойник. Разместятся участники проекта в гостевом комплексе "Нарым". Каждый коттедж рассчитан на пять постояльцев. И даже после рабочего дня организаторы экологического тура не дадут расслабиться с гитарой у мангала.



По вечерам участников ожидает насыщенная программа. Они будут учиться оказывать медицинскую помощь, тушить лесные пожары и узнают, как сохранить заповедную природу. А в тёмное время суток ближе познакомятся со звёздным небом, ведь на Столбах нет загазованности и небесные светила хорошо видны.



Отправиться в такую экспедицию пытались 200 человек, но суровый отбор прошли лишь 80. От студентов до пенсионеров. Они разделены на три смены. Выпускники красноярской "Экодемии", кроме загара и новых знаний, получат возможность отправиться и в другие заповедники и национальные парки России. Аналогичные лагеря сейчас разбиты на Байкале, Алтае и Кавказе.



Сегодня заповедник "Столбы" принял 27 постояльцев. Все они прибыли, чтобы поучаствовать в летнем лагере для взрослых "Экодемия". В течение недели добровольцы будут очищать природный уголок от мёртвых деревьев и мусора, приводить в порядок инфраструктуру.Юлия Горбачёва обычно красит девушкам волосы в салоне красоты. Сегодня волонтёру пришлось взять в руки кисточку и обновить отбойник. Разместятся участники проекта в гостевом комплексе "Нарым". Каждый коттедж рассчитан на пять постояльцев. И даже после рабочего дня организаторы экологического тура не дадут расслабиться с гитарой у мангала.По вечерам участников ожидает насыщенная программа. Они будут учиться оказывать медицинскую помощь, тушить лесные пожары и узнают, как сохранить заповедную природу. А в тёмное время суток ближе познакомятся со звёздным небом, ведь на Столбах нет загазованности и небесные светила хорошо видны.Отправиться в такую экспедицию пытались 200 человек, но суровый отбор прошли лишь 80. От студентов до пенсионеров. Они разделены на три смены. Выпускники красноярской "Экодемии", кроме загара и новых знаний, получат возможность отправиться и в другие заповедники и национальные парки России. Аналогичные лагеря сейчас разбиты на Байкале, Алтае и Кавказе. Роман РЫКОВ











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













