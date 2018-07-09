РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





09.07.18 17:45 Волонтёры наводят порядок в заповеднике "Столбы"



Фото
Сегодня заповедник "Столбы" принял 27 постояльцев. Все они прибыли, чтобы поучаствовать в летнем лагере для взрослых "Экодемия". В течение недели добровольцы будут очищать природный уголок от мёртвых деревьев и мусора, приводить в порядок инфраструктуру.

Юлия Горбачёва обычно красит девушкам волосы в салоне красоты. Сегодня волонтёру пришлось взять в руки кисточку и обновить отбойник. Разместятся участники проекта в гостевом комплексе "Нарым". Каждый коттедж рассчитан на пять постояльцев. И даже после рабочего дня организаторы экологического тура не дадут расслабиться с гитарой у мангала.

По вечерам участников ожидает насыщенная программа. Они будут учиться оказывать медицинскую помощь, тушить лесные пожары и узнают, как сохранить заповедную природу. А в тёмное время суток ближе познакомятся со звёздным небом, ведь на Столбах нет загазованности и небесные светила хорошо видны.

Отправиться в такую экспедицию пытались 200 человек, но суровый отбор прошли лишь 80. От студентов до пенсионеров. Они разделены на три смены. Выпускники красноярской "Экодемии", кроме загара и новых знаний, получат возможность отправиться и в другие заповедники и национальные парки России. Аналогичные лагеря сейчас разбиты на Байкале, Алтае и Кавказе.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .