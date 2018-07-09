НОВОСТИ | Общество













09.07.18 17:40 Под Красноярском прошли военно-патриотические соревнования школьников





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Условия жизни в лагере "Патриот" спартанские. Еда из общего котла, сон в палатках. Но и в этот раз на аэродром Манский на военно-спортивные соревнования приехали 150 школьников со всего Красноярского края. Слёт проводится не только для поднятия патриотического духа, но и для демонстрации детям, чему они могут научиться в армии. Правда, вместо боевых патронов здесь используют копии стрелкового оружия, которые работают на основе лазертага, страйкбола и пейнтбола.



Все испытания идут в соревновательном режиме. Победители, а среди лучших оказались сто подростков, получили в награду прыжок с парашютом.



Эти ребята только готовятся к первому в своей жизни прыжку с парашютом. Всего же их ждёт 50 этапов, среди которых стрельба, рукопашный бой, бег, строевая и горно-штурмовая подготовки и многое другое.Условия жизни в лагере "Патриот" спартанские. Еда из общего котла, сон в палатках. Но и в этот раз на аэродром Манский на военно-спортивные соревнования приехали 150 школьников со всего Красноярского края. Слёт проводится не только для поднятия патриотического духа, но и для демонстрации детям, чему они могут научиться в армии. Правда, вместо боевых патронов здесь используют копии стрелкового оружия, которые работают на основе лазертага, страйкбола и пейнтбола.Все испытания идут в соревновательном режиме. Победители, а среди лучших оказались сто подростков, получили в награду прыжок с парашютом. Владимир БОГОМОЛОВ











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