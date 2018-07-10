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НОВОСТИ | Экономика





10.07.18 08:46 Развитие локальной экономики в регионе обсудили на губернаторском совете



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Основные доходы в Красноярском крае дают крупные предприятия. Это позволяет иметь бездефицитные, но при этом и глубоко дотационные бюджеты. Как заявил Александр Усс, с таким положением дел мириться нельзя, нужно развивать экономическую активность на местах, речь как раз и идёт о локальной экономике.

Как заявил Усс, пока идей по улучшению экономики территорий не очень много. Большая часть районов находятся в так называемой "красной зоне" - то есть сидят на дотациях, а доходов у них очень мало или их нет совсем. И как раз это и надо менять. Проблема ещё и в том, что в глубинке мало инвесторов.

"Для нас необходимо, чтобы в рамках этого проекта была межмуниципальная кооперация. На юге Красноярского края традиционно Минусинск является центром, и раньше переработка сельхозпродукции была там очень хорошо развита. Надеемся, что в рамках этих проектов межмуниципального сотрудничества, локальной экономики переработка сельхозпродукции в Минусинске получит новое развитие", - отметил глава Каратузского района Константин Тюнин.

Лесосибирск, напротив, находится в зелёной зоне локальной экономики, то есть имеет солидную доходную часть. Однако и здесь есть свои сложности. "Наша основная задача - добиться более глубокой переработки отходов древесины, чем мы и занимаемся. У нас появились новые проекты, это пеллетный завод в Сегеже, ещё в двух предприятиях реализуются, в этом году должны запустить", - сообщил глава Лесосибирска Андрей Хохряков.

По мнению участников дискуссии, проект "Локальная экономика" позволит дать толчок активности в территориях, будет способствовать реализации инвестиционных проектов и созданию новых рабочих мест, а самое главное, обеспечит рост доходов жителей края.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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