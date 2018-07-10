НОВОСТИ | Общество













10.07.18 08:47 В Енисейске идёт реставрация объектов культурного наследия к 400-летию города





Фото



"Очень многие объекты предназначены и планируются для использования под объекты туристической инфраструктуры. Потому что одна из основных миссий этого города будет заключаться как раз в приёме туристов. Енисейск станет центром туризма на территории Красноярского края", - пояснила министр социальной политики Красноярского края Галина Пашинова.



Самым уникальный объект - Троицкая церковь. В советские годы храм был практически стёрт с лица города, поэтому его возрождение называют настоящим чудом.



"Копия данного объекта, на три метра ниже, находится в Красноярске - это Покровская церковь на улице Сурикова. Делали её те же мастера. В Енисейске был построен объект, причём практически без чертежей. Самый богатый каменный декор был именно на этой церкви. В Красноярске её сохранили, а в Енисейске мы её возродили", - рассказал заместитель главы Енисейска по вопросам строительства и архитектуры Валерий Никольский.



Сегодня также идёт модернизация социальной и транспортной инфраструктуры, коммунальной системы, благоустройство. Александр Усс, который посетил город с рабочим визитом, выразил уверенность, что несмотря на все сложности, реставрация объектов будет завершена в срок. А вот интенсивностью наведения порядка в Енисейске в целом он остался недоволен.



"Зимой я проводил здесь совещание, высказывал совершенно конкретные пожелания, что мы должны подключить к этой работе и бизнес, и самих жителей - обустроить свой дом, наш старинный Енисейск, нашу гордость. Пока, к сожалению, я особых сдвигов, а самое главное энтузиазма и желания не вижу. Поэтому в этом деле нужно принимать радикальные меры и обеспечивать революционный подъём", - сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



В конце визита Александр Усс посетил уже легендарный фестиваль "Енисейская уха" в посёлке Усть-Кемь и накануне Дня cемьи, любви и верности вручил награды супружеским парам со стажем брака более 30 лет.



Всего в преддверии юбилея Енисейска будут отреставрированы 23 объекта культурного наследия. На 13 из них работы уже завершены и они сданы в эксплуатацию. 8 зданий отреставрируют до конца года, ещё 2 завершат в 2019. Объём инвестиций из федерального и краевого бюджетов - 2 миллиарда рублей."Очень многие объекты предназначены и планируются для использования под объекты туристической инфраструктуры. Потому что одна из основных миссий этого города будет заключаться как раз в приёме туристов. Енисейск станет центром туризма на территории Красноярского края", - пояснила министр социальной политики Красноярского края Галина Пашинова.Самым уникальный объект - Троицкая церковь. В советские годы храм был практически стёрт с лица города, поэтому его возрождение называют настоящим чудом."Копия данного объекта, на три метра ниже, находится в Красноярске - это Покровская церковь на улице Сурикова. Делали её те же мастера. В Енисейске был построен объект, причём практически без чертежей. Самый богатый каменный декор был именно на этой церкви. В Красноярске её сохранили, а в Енисейске мы её возродили", - рассказал заместитель главы Енисейска по вопросам строительства и архитектуры Валерий Никольский.Сегодня также идёт модернизация социальной и транспортной инфраструктуры, коммунальной системы, благоустройство. Александр Усс, который посетил город с рабочим визитом, выразил уверенность, что несмотря на все сложности, реставрация объектов будет завершена в срок. А вот интенсивностью наведения порядка в Енисейске в целом он остался недоволен."Зимой я проводил здесь совещание, высказывал совершенно конкретные пожелания, что мы должны подключить к этой работе и бизнес, и самих жителей - обустроить свой дом, наш старинный Енисейск, нашу гордость. Пока, к сожалению, я особых сдвигов, а самое главное энтузиазма и желания не вижу. Поэтому в этом деле нужно принимать радикальные меры и обеспечивать революционный подъём", - сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.В конце визита Александр Усс посетил уже легендарный фестиваль "Енисейская уха" в посёлке Усть-Кемь и накануне Дня cемьи, любви и верности вручил награды супружеским парам со стажем брака более 30 лет. Владислав ТАМОШАУСКАС











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













