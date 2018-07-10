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10.07.18 09:05 Красноярцы готовят подарки для гостей Универсиады



Фото
15 этюдов с видами Красноярска. Студенты художественного училища написали их маслом. Художники работали два дня по несколько часов. В каждой картине - частица души сибиряка. Екатерина Сокова изобразила музей Сурикова. Считает его самым живописным зданием города. Когда предложили принять участие в проекте "Подарок своими руками", согласилась не раздумывая.

Стать художником Екатерина мечтала с детства. Сегодня она одна из лучших студенток училища. Впрочем, этюды писали исключительно отличники и хорошисты, это своеобразная честь для студента. Сегодня работы были переданы дирекции Универсиады.

"Как раз эта идея родилась у самих красноярцев. У нас очень много людей, которые умеют делать своими руками. Проекту чуть больше полугода, но уже больше двух тысяч подарков изготовлено", - отметил заместитель генерального директора Исполнительной дирекции Универсиады Константин Гуреев.

"У нас также есть другие профессиональные училища, которые также готовят сувениры. Думаю, в течение трёх недель мы соберёмся и посмотрим, какие сувениры могут предложить", - сказал глава администрации Свердловского района Красноярска Игорь Титенков.

К Универсиаде планируется собрать около 8 тысяч подарков от красноярцев. В марте 2019-го их будут дарить участникам и гостям Зимних студенческих игр.

Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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