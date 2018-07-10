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10.07.18 09:20 Пресс-конференция: реализация проекта "Безопасные и качественные дороги" в Красноярске







Федеральный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в 36 субъектах Российской Федерации. В Красноярске в прошлом году в его рамках отремонтировали около 150 км дорог федерального, регионального и местного значения. В этом году ремонтные работы запланированы на 114 км улично-дорожной сети, из них почти половина - это городские дороги. Сейчас ремонт проходит под строгим присмотром общественных контролёров. Специалисты Управления дорог и благоустройства рассказали, на каком этапе сейчас работы в этом летнем сезоне и какие перекрытия ожидают красноярцев в ближайшее время.







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