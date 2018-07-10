НОВОСТИ | Государство













10.07.18 11:42 Министерство тарифной политики края возглавила Марина Пономаренко





Фото Министром тарифной политики Красноярского края назначена Марина Пономаренко. Распоряжение подписал врио губернатора края Александр Усс. Новому министру 39 лет. У неё два высших образования. Свою профессиональную деятельность начинала в Хакасии на предприятии "Абаканские электрические сети".



В 2016 перешла работать в правительство Хакасии на должность председателя государственного комитета по тарифам и энергетике, ещё через год - в "МРСК Сибири", где занимала должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, а затем - начальника департамента тарифообразования.







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