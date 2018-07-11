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11.07.18 09:17 Интервью: и.о. руководителя краевого лесопожарного центра Виталий Простакишин





Сотни тысяч гектаров леса горят на территории Красноярского края. Для понимания, площадь Красноярска - 35 тысяч гектаров. В регионе сейчас горит более 200 тысяч гектаров леса. При этом жители краевого центра уже не первый день жалуются на запах дыма. А на прошлой неделе дым из тайги края чувствовали даже в Бурятии. Насколько опасны лесные пожары в этом году? Кто или что становится их причиной и как их тушат? Об этом журналист Елена Алишевец беседует с исполняющим обязанности руководителя краевого лесопожарного центра Виталием Простакишиным.







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