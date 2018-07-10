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НОВОСТИ | Общество





10.07.18 17:47 Минусинск примет участие в пробной переписи населения



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Считать людей начали очень давно, примерно в III тысячелетии до нашей эры. Впоследствии стали не просто подсчитывать, но и обрабатывать эти данные, классифицировать, искать закономерности. Именно так в современном представлении выглядят переписи населения. Они являются единственным источником для демографических расчётов и проектов здравоохранения.

"Перепись населения - это тот источник точной статистической информации, который может показывать сегодняшнюю обстановку в этих двух важнейших сферах и позволяет правильно прогнозировать результаты и ход реализации этих важнейших для населения Российской Федерации программ национальных проектов", - отметил заместитель руководителя Федеральной службы статистики Александр Кевеш.

Первая всеобщая перепись была проведена в Российской империи 9 февраля 1897 года. Затем на территории России было проведено ещё восемь переписей населения, включая две в новейшей истории России - в 2002 и в 2010 годах. Сейчас вся информация обрабатывается на компьютере и издаётся в томах, но в далёком 1979 аналогичные данные по переписи населения представлялись в небольшой брошюре.

"Организация и обработка существенно отличались от предыдущих переписей тем, что впервые в практике советской статистики информация, записанная в переписных листах, считывалась специально устройствами, заносилась в ЭВМ и в дальнейшем записывалась на магнитную ленту", - рассказала начальник отдела Красноярскстата Любовь Васильева.

В 2018 году пробная перепись пройдёт уже осенью в девяти субъектах Российской Федерации, в том числе и в Красноярском крае, в городе Минусинске. Если раньше отметиться можно было на стационарных участках или у переписчика, то сейчас это можно сделать и по Интернету - через портал госуслуг.

С 1 по 31 октября пройдёт пробная перепись населения, а всеобщий подсчёт граждан страны запланирован на 2020 год.

Александр ЧЕРКАШИН
АРХИВ 
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