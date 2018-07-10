НОВОСТИ | Общество













10.07.18 17:40 В заповеднике "Столбы" нашествие медведей





Фото В красноярском заповеднике "Столбы" заявили, всё больше медведей бродят по туристическим тропам. Особенно опасно для посетителей в Такмаковском районе, где с первых чисел июля инспекторы уже 11 раз встречали медведицу с детёнышем. Поэтому туристам настоятельно рекомендуют обходить этот район стороной.



А на кордоне Лалетино обосновался молодой медведь, которого ежедневно наблюдают посетители заповедника. Нападений хищника на людей не зафиксировано, но это не значит, что животное не опасно. Туристам рекомендуют воздержаться от одиночных прогулок, не подходить к косолапым близко, не пытаться покормить и сфотографироваться, ведь эта фотография может стать последней. Кроме того, не следует бросать на тропах пищевой мусор, который и приманивает из леса хищников.











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