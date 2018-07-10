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НОВОСТИ | Общество





10.07.18 17:43 В Академгородке для расширения санитарной зоны ЛЭП вырубают сосны



Фото
От этих кадров мурашки по коже. Академгородок - чуть ли не единственное место в Красноярске, где остался лесной массив. Теперь лёгкие города валяются под ногами. "Зелёный пояс Красноярска тает, как шагреневая кожа. Уже сейчас Красноярск - место, опасное для проживания. Эта проблема просто усугубится", - отметила старший научный сотрудник Института леса СО РАН Галина Полякова.

Пока экологи борются за каждую сосну, здесь их вырубают сотнями. Повод для уничтожения - линии электропередач. Их владелец - компания "МРСК Сибири" - выполняет зачистку: 15 метров в одну от сторону от ЛЭП, ещё 15 в другую. 30-метровая проплешина обезопасит провода от аварии из-за упавшего дерева.

"Отключение воздушной электролинии 35 киловольт может привести к погашению двух микрорайонов - Академгородка и Удачного. Больше нормы мы не рубим. За 15 метров мы не уходим ни на сантиметр", - пояснил зам. главного инженера филиала ПАО "МРСК Сибири" Иван Шабалин.

ЛЭП здесь стоят давно, а широкая санитарная зона - требование законодательства, которое решили выполнить только сейчас. Это зрелище одновременно и расстраивает и пугает. Дело в том, что специалисты МРСК даже не считали, сколько деревьев они вырубили. А самое интересное, что по законодательству Красноярска они не обязаны проводить компенсационные посадки.

Деревья сетевая организация очистит от веток, а самое ценное - стволы - передаст Росимуществу. Правда, за вырубленным массивом никто не следит. А за пилы и топоры уже взялись предприимчивые люди. У ситуации был другой выход - убрать провода под землю. Но в этом случае жизнь деревьев обошлась бы компании в миллионы: реконструкция - процесс очень дорогостоящий.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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