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11.07.18 08:49 В Свердловском районе появится новый сквер





Фото В Красноярске одним сквером станет больше. В Свердловском районе на месте снесённых бараков начали разбивать сквер, который получит название "Универсиадский" - он находится неподалёку от Николаевского моста. Это, кстати, один из тех скверов, за которые горожане голосовали во время выборов Президента России. Уже составлен генплан, определён подрядчик, в ближайшее время он приступит к работам. До холодов сквер будет закончен.



"Потребуется в этом месте колоссальное проведение работ и дополнительные усилия бизнеса. Здесь проходит страшненькая теплотрасса. Раньше, когда здесь были дома, непонятно, что было страшнее - теплотрасса или дома. Домов не стало, теплотрасса оголилась, жалкое зрелище. Это обещает сделать Tеплотранспортная компания", - пояснил глава Красноярска Серей Ерёмин.











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