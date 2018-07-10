СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





10.07.18 17:45 В регионе подводят первые итоги работы системы дистанционного ЭКГ-мониторинга



Фото
Вот уже пять лет врачи скорой помощи берут на себя дополнительную нагрузку. Привычный оранжевый чемоданчик весом в 10 кг утяжеляется аппаратом для электрокардиографии. Этот груз вовсе не является балластом. Наоборот, аппараты для ЭКГ в Красноярском крае за пять лет спасли тысячи жизней. Кардиограмма от постели больного передаётся напрямую в центр консультирования в краевой больнице, порой за сотни километров.

Голос Ольги Сергеевны знают почти все бригады скорой помощи, которые работают с телекардиографами. Она после получения кардиограммы по телефону определяет необходимость госпитализации, назначает лечение. Ишемия, инфаркт - решение принимается в течение пяти минут.

"За последние пять лет у нас произошло значительное снижение внутрибольничной летальности от инфаркта миокарда - в районе 5-6%. В процентах, может, и немного, но если посчитать спасённые жизни, то это будет исчисляться уже тысячами человек", - отметил заведующий кардиологическим отделением №4 краевой клинической больницы Евгений Самохвалов.

В регионе такую аппаратуру используют в 54-х территориях. В распоряжении скорых 216 телекардиографов. Красноярский край пять лет назад стал пилотной площадкой для проверки системы. Во многих районах одна карета скорой помощи приходится на десяток деревень. Остро ощущается дефицит кардиологов, особенно в северных территориях. Дистанционное ЭКГ-консультирование отчасти решило эту проблему. Теперь опыт распространяется на другие регионы России.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .