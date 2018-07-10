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10.07.18 17:45 В регионе подводят первые итоги работы системы дистанционного ЭКГ-мониторинга





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Голос Ольги Сергеевны знают почти все бригады скорой помощи, которые работают с телекардиографами. Она после получения кардиограммы по телефону определяет необходимость госпитализации, назначает лечение. Ишемия, инфаркт - решение принимается в течение пяти минут.



"За последние пять лет у нас произошло значительное снижение внутрибольничной летальности от инфаркта миокарда - в районе 5-6%. В процентах, может, и немного, но если посчитать спасённые жизни, то это будет исчисляться уже тысячами человек", - отметил заведующий кардиологическим отделением №4 краевой клинической больницы Евгений Самохвалов.



В регионе такую аппаратуру используют в 54-х территориях. В распоряжении скорых 216 телекардиографов. Красноярский край пять лет назад стал пилотной площадкой для проверки системы. Во многих районах одна карета скорой помощи приходится на десяток деревень. Остро ощущается дефицит кардиологов, особенно в северных территориях. Дистанционное ЭКГ-консультирование отчасти решило эту проблему. Теперь опыт распространяется на другие регионы России.



Вот уже пять лет врачи скорой помощи берут на себя дополнительную нагрузку. Привычный оранжевый чемоданчик весом в 10 кг утяжеляется аппаратом для электрокардиографии. Этот груз вовсе не является балластом. Наоборот, аппараты для ЭКГ в Красноярском крае за пять лет спасли тысячи жизней. Кардиограмма от постели больного передаётся напрямую в центр консультирования в краевой больнице, порой за сотни километров.Голос Ольги Сергеевны знают почти все бригады скорой помощи, которые работают с телекардиографами. Она после получения кардиограммы по телефону определяет необходимость госпитализации, назначает лечение. Ишемия, инфаркт - решение принимается в течение пяти минут."За последние пять лет у нас произошло значительное снижение внутрибольничной летальности от инфаркта миокарда - в районе 5-6%. В процентах, может, и немного, но если посчитать спасённые жизни, то это будет исчисляться уже тысячами человек", - отметил заведующий кардиологическим отделением №4 краевой клинической больницы Евгений Самохвалов.В регионе такую аппаратуру используют в 54-х территориях. В распоряжении скорых 216 телекардиографов. Красноярский край пять лет назад стал пилотной площадкой для проверки системы. Во многих районах одна карета скорой помощи приходится на десяток деревень. Остро ощущается дефицит кардиологов, особенно в северных территориях. Дистанционное ЭКГ-консультирование отчасти решило эту проблему. Теперь опыт распространяется на другие регионы России. Владимир БОГОМОЛОВ











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