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НОВОСТИ | Общество





10.07.18 16:50 Центр Красноярска ждут очередные перекрытия



Фото
Полмиллиона квадратных метров свежего асфальта - таких темпов Красноярск не видел уже десяток лет. А ещё меняют фонарные столбы, дорожные знаки и облагораживают центр города. На улице Ленина продолжают укладывать брусчатку и устанавливать новые бордюрные камни. Кстати, всего с начала сезона в Красноярске уложили около 70 км новых бордюров. Но заплатить за эту красоту красноярцам придётся личным временем, проведённым в пробках.

В ночь на 11 июля почти на две недели будет закрыт участок улицы Ленина от Дубенского до Парижской коммуны - около километра, а также часть Каратанова. Объезд обустроят по Мира и Дубровинского. Остановки общественного транспорта также появятся на проспекте Мира. Ещё в центре полностью перекроют отрезок Горького и Красной Армии. Это произойдёт 16 июля, в понедельник. В этот же день поменяется движение по Копылова - в районе строительства развязки от нового моста.

"В связи с тем, что необходимо поставить временную опору для установки путепровода по улице Волочаевская, улица Копылова на отрезке от Волочаевской до Киренского будет переведена в односторонний режим, а в обратном направлении будет использоваться улица Красной Армии", - рассказал начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Красноярска Игорь Воевалко.

На многих улицах - Сурикова, Брянской, Парижской коммуны - работы почти завершены, осталось нанести дорожную разметку. Красноярцев просят потерпеть неудобства, в конце концов, строительный сезон скоро завершится, вместе с летом. А ещё лучше прямо сейчас уехать на отдых, в более спокойную обстановку, подальше от городской суеты и цементной пыли.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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