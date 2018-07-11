Запускать волну по правилам - этому среди прочего учат в школе болельщиков. В программе обучения - игры, тренинги и мастер-классы. Здесь ребята освоят навык рисования боди-арта, придумывания кричалок, узнают историю зимних видов спорта, а также составят своеобразный "словарь болельщика". Обязательно на английском языке.
"Приезжают разные команды международные. Возможность общаться, подсказывать нашим гостям, как пройти до спортивных объектов, до каких-то мест популярных. Элементарная возможность помочь, построить коммуникацию с другими болельщиками", - пояснила методист ЦТО "Престиж" Екатерина Гуркина.
Также все желающие смогут научиться поддерживать спортсменов не только словом, но и делом. Для этого организуют занятия по черлидингу - танцевальными движениями будут подбадривать атлетов. В творческой мастерской ребята изготовят сувениры для гостей Универсиады. Подобные занятия уже проходят в школах и детских садах Свердловского района.