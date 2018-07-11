НОВОСТИ | Спорт













11.07.18 08:56 В Красноярске начала работу школа болельщиков





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"Приезжают разные команды международные. Возможность общаться, подсказывать нашим гостям, как пройти до спортивных объектов, до каких-то мест популярных. Элементарная возможность помочь, построить коммуникацию с другими болельщиками", - пояснила методист ЦТО "Престиж" Екатерина Гуркина.



Также все желающие смогут научиться поддерживать спортсменов не только словом, но и делом. Для этого организуют занятия по черлидингу - танцевальными движениями будут подбадривать атлетов. В творческой мастерской ребята изготовят сувениры для гостей Универсиады. Подобные занятия уже проходят в школах и детских садах Свердловского района.



Организаторы необычной школы хотят вывести культуру боления на новый уровень. Занятия в школе болельщиков начнутся в сентябре, но запись на них ведётся уже сейчас Запускать волну по правилам - этому среди прочего учат в школе болельщиков. В программе обучения - игры, тренинги и мастер-классы. Здесь ребята освоят навык рисования боди-арта, придумывания кричалок, узнают историю зимних видов спорта, а также составят своеобразный "словарь болельщика". Обязательно на английском языке."Приезжают разные команды международные. Возможность общаться, подсказывать нашим гостям, как пройти до спортивных объектов, до каких-то мест популярных. Элементарная возможность помочь, построить коммуникацию с другими болельщиками", - пояснила методист ЦТО "Престиж" Екатерина Гуркина.Также все желающие смогут научиться поддерживать спортсменов не только словом, но и делом. Для этого организуют занятия по черлидингу - танцевальными движениями будут подбадривать атлетов. В творческой мастерской ребята изготовят сувениры для гостей Универсиады. Подобные занятия уже проходят в школах и детских садах Свердловского района.Организаторы необычной школы хотят вывести культуру боления на новый уровень. Занятия в школе болельщиков начнутся в сентябре, но запись на них ведётся уже сейчас на сайте центра творческого образования "Престиж" . В новом учебном году аналогичные занятия для детей и родителей появятся в большинстве школ города.



Вероника УСКОВА











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