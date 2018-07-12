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12.07.18 15:34 Директор ГТРК "Красноярск" получил благодарственное письмо от Центризбиркома





Фото В правительстве Красноярского края благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации за активное содействие и существенную помощь в организации и проведении выборов в России награждён директор ГТРК "Красноярск" Дмитрий Лепухов. Напомним, журналисты программы "Вести. Красноярск", радиостанций "Маяк" и "Радио России" принимали активное участие в освещении выборов Президента страны, которые состоялись 18 марта.



"Это признание заслуг всего нашего коллектива на выборах Президента Российской Федерации. Это признание профессионализма не только моего, но и всех сотрудников нашей телерадиокомпании. Очень приятно, что наша работа оценена по достоинству", - сказал директор ГТРК "Красноярск" Дмитрий Лепухов.













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