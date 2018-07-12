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НОВОСТИ | Общество





12.07.18 08:55 Около 150 улиц Красноярска получат цифровые справки



Фото
Около 150 улиц Красноярска получат цифровые справки. Табличка с биографией человека, чьим именем названа улица, содержит QR-код. Его можно считать камерой смартфона. После этого пользователь попадает на сайт газеты "Городские новости" и получает подробную информацию о том или ином человеке. Первая табличка уже установлена на улице Борисевича на доме №20. Всего планируется установить около 200 таких табличек.

"Более чем Герой Советского Союза, в табличке разместить сложно, а там собрана вся история: история подвига, история его жизни потом, то есть это большая исследовательская работа и люди с ней ознакомятся", - рассказала директор газеты "Городские новости" Елена Южакова.




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