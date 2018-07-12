АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





12.07.18 08:48 В Красноярске именем спортсмена и корабела назвали теплоход



Фото
Владимир Путинцев долгое время работал на различных судоремонтных заводах, в том числе в Красноярске, и строил разные суда. Параллельно с основной работой он занимался скалолазанием и альпинизмом. В Красноярске создал детско-юношескую спортивную школу. Владимир Путинцев подготовил 22 мастера спорта СССР и трёх мастеров спорта международного класса по скалолазанию.

Наталья Путинцева хорошо помнит страстное увлечение отца кораблями и альпинизмом. Владимир Григорьевич получил звание мастера спорта в 47 лет, а в 66 сумел совершить восхождение на Пик коммунизма на Памире, это была самая высокая точка СССР - 7500 метров над уровнем моря.

На Красноярском судоремонтном заводе Владимир Путинцев долгое время работал главным конструктором. Все суда - от барж до кораблей река-море - создавались под его непосредственным руководством. Более того, именно этот сухогруз в 1966 году строился именно под руководством Владимира Путинцева. А теперь речник вернулся на Енисей.

Судно в эту навигацию уже успело хорошо поработать - забрасывало грузы на Подкаменную Тунгуску, прошлись и по другим притокам. А теперь, уже с именем Владимира Путинцева, готовится к рейсу в Дудинку.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .