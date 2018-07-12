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12.07.18 08:48 В Красноярске именем спортсмена и корабела назвали теплоход





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Наталья Путинцева хорошо помнит страстное увлечение отца кораблями и альпинизмом. Владимир Григорьевич получил звание мастера спорта в 47 лет, а в 66 сумел совершить восхождение на Пик коммунизма на Памире, это была самая высокая точка СССР - 7500 метров над уровнем моря.



На Красноярском судоремонтном заводе Владимир Путинцев долгое время работал главным конструктором. Все суда - от барж до кораблей река-море - создавались под его непосредственным руководством. Более того, именно этот сухогруз в 1966 году строился именно под руководством Владимира Путинцева. А теперь речник вернулся на Енисей.



Судно в эту навигацию уже успело хорошо поработать - забрасывало грузы на Подкаменную Тунгуску, прошлись и по другим притокам. А теперь, уже с именем Владимира Путинцева, готовится к рейсу в Дудинку.



Владимир Путинцев долгое время работал на различных судоремонтных заводах, в том числе в Красноярске, и строил разные суда. Параллельно с основной работой он занимался скалолазанием и альпинизмом. В Красноярске создал детско-юношескую спортивную школу. Владимир Путинцев подготовил 22 мастера спорта СССР и трёх мастеров спорта международного класса по скалолазанию.Наталья Путинцева хорошо помнит страстное увлечение отца кораблями и альпинизмом. Владимир Григорьевич получил звание мастера спорта в 47 лет, а в 66 сумел совершить восхождение на Пик коммунизма на Памире, это была самая высокая точка СССР - 7500 метров над уровнем моря.На Красноярском судоремонтном заводе Владимир Путинцев долгое время работал главным конструктором. Все суда - от барж до кораблей река-море - создавались под его непосредственным руководством. Более того, именно этот сухогруз в 1966 году строился именно под руководством Владимира Путинцева. А теперь речник вернулся на Енисей.Судно в эту навигацию уже успело хорошо поработать - забрасывало грузы на Подкаменную Тунгуску, прошлись и по другим притокам. А теперь, уже с именем Владимира Путинцева, готовится к рейсу в Дудинку. Дмитрий БЫЗОВ











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