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НОВОСТИ | Общество





12.07.18 09:02 Заповедник "Столбы" закрывается из-за нашествия медведей



Фото
Несмотря на то, что предупреждение о закрытии заповедника было опубликовано заранее, в гору по-прежнему тянется вереница туристов. В основном это гости из других городов России. Элеонора приехала в Красноярск из Кемерова - специально посмотреть на Столбы. Ничего не вышло - егери не пускают дальше кордона Лалетино.

Закрыть Столбы решили после того, как медведь-подросток кинулся на туристов на кордоне Лалетино. Зверь рылся в мусорном баке и атаковал снимавших его туристов. Никто, к счастью, не пострадал. Патрули стоят на всех тропах вокруг Столбов - установлен максимально строгий пропускной режим. Сотрудники настойчиво объясняют туристам - в заповеднике сейчас очень опасно.

С начала июня в районе скалы Такмак люди 11 раз видели хищницу с детёнышем. Ещё один медведь постоянно находится в районе кордона Лалетино. Он уже привык к туристам и никак не реагирует на все попытки его отпугнуть. На 10 дней отменены все эколого-просветительские мероприятия. Предварительное время открытия Столбов - 22 июля.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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